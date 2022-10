Malgrado la crisi economica che sta mettendo in ginocchio diversi settori e aziende, il mercato auto europeo sta riscontrando delle crescite: infatti, dopo un periodo non molto roseo di vendite, non solo lo scorso mese di agosto 2022 ha raggiunto un segno positivo, ma anche il mese di settembre 2022 ha chiuso con ottimi risultati. Stando a quanto emerso dai dati dell’European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA), il gruppo principale per gli standard nell’industria dell’automobile nell’Unione europea, le immatricolazioni sono in crescendo del 9,6% rispetto al 2021. Difatti, si sono registrate 787870 automobili vendute nel 2022 fino ad oggi rispetto alle 718718 dell’anno scorso.

Tuttavia, al netto dei risultati positivi riscontrati ad agosto e settembre scorsi, secondo i dati ACEA è possibile notare che il periodo gennaio-settembre 2022 risulta ancora negativo. Rispetto al 2021, infatti, il mercato auto europeo ha fatto registrare un calo pari al 9,9% (precisamente 6784318 2022 contro 7526831 2021). Ad ogni modo, anche se gli ultimi due mesi del 2022 si siano chiusi con un segno più, c’è da dire che il mercato auto a livello europeo è ancora piuttosto lontano rispetto agni anni precedenti allo scoppio della pandemia da Covid-19. Difatti, nel mese di settembre 2019 le auto immatricolate erano ben 1285494.

Sempre secondo i dati ACEA, tutti i mercati principali dell’UE hanno chiuso il mese in positivo in termini di immatricolazioni: Spagna e Germania hanno fatto registrare guadagni rispettivamente del +12,7% e +14,1%, la Francia del +5,5% e l’Italia del +5,4% (seppur con tassi di crescita più bassi). Il nostro Paese, infatti, nel mese di settembre 2022 ha chiuso con 110,976 unità rispetto alle 105,318 unità del 2021. Per quanto riguarda i gruppi automobilistici dell’Unione Europea, il Gruppo Volkswagen ha chiuso lo scorso mese di settembre con un incremento di ben 25,7%; Stellantis ha, invece, terminato con un +0,3%, mentre il Gruppo Renault ha chiuso con -1,2%, anche se minimo. Detto ciò, non ci resta che aspettare anche la chiusura del mese di ottobre e scoprire com’è sta procedendo l’andamento del mercato auto europeo, se in positivo o in negativo.

