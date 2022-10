Bufo difende Chiara Ferragni in un tweet al vetriolo pubblicato sui social. Il cantautore si riferisce alle polemiche scoppiate negli ultimi giorni per un video pubblicato dall’influencer e moglie di Fedez.

Le polemiche sul video di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni aveva pubblicato un video – poi rimosso – nelle storie di Instagram. Il filmato mostrava la piccola Vittoria intenta a disegnare mentre fuori campo una voce parlava con Leone: “Solo un minuto Leo. Fai un sorriso poi hai finito e puoi continuare a disegnare”.

La Ferragni ha rimosso il video per poi ricaricarlo senza audio, ma non abbastanza in tempo: una utente, infatti, lo ha salvato e riproposto sui social. Le polemiche riguardano la presenza dei piccoli di casa Lucia-Ferragni sui social, e su questo argomento si è pronunciata anche Selvaggia Lucarelli, che anche in passato si è espressa contro le abitudini social della coppia.

La giornalista e opinionista, oggi giurata di Ballando Con Le Stelle, ha scritto:

“Qui non c’è un genitore che chiede a un figlio un sorriso forzato per tenersi un ricordo, ma un genitore che con la collaborazione di una tata chiede l’attenzione del figlio per creare un contenuto appetibile“.

Per il momento la coppia non si è ancora pronunciata sull’argomento. A rompere il silenzio sulla vicenda è stato Bugo, che su Twitter ha detto la sua.

Bugo difende Chiara Ferragni

In un tweet pieno di livore Bugo difende Chiara Ferragni e si scaglia contro Selvaggia Lucarelli. Ecco cos’ha scritto il cantautore:

“Oh ma saranno ca**i suoi se la Ferragni vuole pubblicare foto/video dei suoi figli!? Io ad esempio non lo faccio mai e non mi va, ma una madre ha il diritto di tirare su i figli come vuole o ci deve essere la Lucarelli di turno a cinguettare solo per avere qualche click?“.

Bugo ha rincarato la dose in un tweet successivo: “Fatti i ca**i tuoi e campi cent’anni. Io arriverò a 100 anni, sicuro”.

Per il momento Selvaggia Lucarelli non ha replicato, ma potrebbe farlo nelle prossime ore.

