Al via la prevendita dei biglietti per Coez a Milano e Roma nel 2022. L’artista terrà due concerti speciali nei teatri e si esibirà al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 17 dicembre e all’Auditorium Conciliazione di Roma il 21 dicembre. I due appuntamenti sono l’occasione per festeggiare l’uscita del nuovo disco, in una dimensione live semi-acustica.

In scaletta non mancheranno i brani contenuti in From The Rooftop, progetto musicale avviato nel 2016, a cui ha fatto seguito From The Rooftop 2, anticipato dal singolo Fuori Orario, cover del brano di Guè.

“Sono sempre stato molto legato al sound 90’s e per quello che riguarda i miei gusti, questo è uno dei pezzi più belli del rap italiano”, le parole di Coez nel commentare il progetto che include anche un’altra cover. Si tratta di Nei treni la notte, realizzata con il suo autore Frah Quintale.

All’interno dell’EP è presente come ospite anche Ariete, che si esibisce con Coez in Margherita. Sette le canzoni in tutto. La tracklist si apre con È sempre bello.

Tracklist di From The Rooftop 2

È sempre bello Fra le nuvole pt.2 Nei treni la notte feat. Frah Quintale Fuori Orario Margherita feat. Ariete Le luci della città Essere liberi

Biglietti per Coez a Roma e Milano nel 2022

Due concerti speciali si terranno entro la fine dell’anno. Coez annuncia i concerti nei teatri di Roma e Milano e si esibirà:

Sabato 17 dicembre – Milano @ Teatro degli Arcimboldi

Mercoledì 21 dicembre – Roma @ Auditorium Conciliazione

I biglietti sono disponibili in prevendita dalle ore 14.00 di martedì 18 ottobre solo online. Saranno disponibili nei punti vendita abilitati dei circuiti TicketOne e TicketMaster dalle ore 14.00 di domenica 23 ottobre.