Bridgerton 3 continua ad ampliare il suo cast con volti nuovi mentre le riprese della terza stagione sono in corso, già dallo scorso luglio, nel Regno Unito. Ai veterani del period drama di ShondaLand e alle altre new entry Daniel Francis, Sam Phillips e James Phoon, si aggiunge ora anche l’attrice inglese Hannah New.

L’interprete londinese sarà in Bridgerton 3 nei panni di una giovane vedova. Nota soprattutto per essere stata la protagonista della serie Black Sails nei panni di Eleanor Guthrie, interpreterà Lady Tilley Arnold nel prossimo capitolo della saga in costume di Netflix, come anticipato da Deadline.

La principale caratteristica del suo personaggio in Bridgerton 3 sta nel fatto di aver perso il marito quando era ancora una ragazza: nonostante la sua giovane età, Lady Tilley Arnold si è occupata della gestione di un patrimonio abbondante, con un potere che normalmente non è concesso alle giovani donne. Godendo di notevoli risorse economiche e di una vita sessuale totalmente libera, conduce la sua esistenza diversamente dalle sue coetanee.

Prima di approdare in Bridgerton 3, Hannah New, classe 1984, ha fatto parte anche del cast delle serie The Strain e Trust, oltre ad apparire in diversi ruoli cinematografici, tra cui quello della Regina Leila nel film Disney del 2014 Maleficent – Il segreto della bella addormentata, al fianco di Angelina Jolie. Più di recente, ha recitato nel film del 2021 Ai confini del mondo – La vera storia di James Brooke, diretto da Michael Haussman. New si è unita al cast della serie Netflix, a Londra, circa un mese fa, ma solo ora il suo ingresso nel cast è stato ufficializzato.

Le riprese di Bridgerton 3, iniziate in estate, dovrebbero terminare entro l’anno, con l’uscita della stagione prevista per il prossimo anno su Netflix.

Continua a leggere su optimagazine.com