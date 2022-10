La settimana hi-tech si apre con un’interessantissima anteprima relativa al Samsung Galaxy S23. In queste ore, grazie alla pubblicazione dei presunti test Geekbench con protagonista la futura ammiraglia, possiamo analizzare le informazioni relative al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, atteso proprio sul successore del Samsung Galaxy S22. Si tratta senz’altro di uno scoop dato con largo anticipo, considerando che il lancio del nuovo hardware non arriverà se non a gennaio.

Le dritte sul processore in uso sul prossimo Samsung Galaxy S23 (intendiamo con esso tutti i modelli) sono giunte a noi grazie all’informatore Abhischek Yadav. Il suo contributo, poi, è stato condiviso dal più noto tipster Ice Universe che, commentando i dati, ha parlato dell’aggiornamento più importante per la prossima serie. L’avvallo fornito ci spinge a tenere in gran considerazione quanto già a disposizione, perché quasi certamente corrispondente al vero.

Il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (nome in codice Kalima) troverà spazio appunto al di sotto della scocca dei Samsung Galaxy S23 con il seguente cluster: 1 × 3.36 GHz, 3 × 2.02 GHz, 4 × 2.80 GHz. La GPU prescelta dovrebbe essere poi Adreno 740: ancora, la RAM individuata dai progettisti dovrebbe essere da 8GB. Il test Geekbench trapelato ci fornisce anche la scontata informazione software di Android 13 a bordo dell’ammiraglia.

Sempre grazie alle notizie trapelate in queste ore, sappiamo che il punteggio single-core raggiunto con una simile dotazione hardware sarebbe uguale a 1524, mentre quello multi-core 4597. Come pure nel caso di altri benchmark, non ci sono altri dettagli da condividere ma non possiamo di certo lamentarci di quanto finora trapelato.

Ritornando all’analisi della soluzione Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 di scena sul prossimo Samsung Galaxy S23 resta tuttavia uno scenario aperto. Non si ha ancora l’assoluta certezza che questa soluzione sarà l’unica a bordo delle prossime ammiraglie. Samsung potrebbe ancora optare anche per la soluzione Exynos in alcuni specifici mercati.

