Terza puntata di Sopravvissuti su Rai1, il mystery drama diretto da Carmine Elia che ha debuttato lunedì 3 ottobre. La serie segue le vicende di un gruppo di superstiti della barca di nome Arianna. Partiti in 12, ne torneranno solo in 6. I superstiti cercheranno di tornare alle loro vite normali, ma niente sarà così semplice. Specialmente perché a legarli c’è un segreto, forse più di uno…

Di seguito le anticipazioni della terza puntata di Sopravvissuti in onda stasera 17 ottobre.

Nell’episodio 1×05 intitolato Segreti:

Luca capisce che non ha attraversato l’inferno per rinunciare così facilmente alla propria famiglia e torna a casa. Nel frattempo, Anita, all’ennesimo vicolo cieco in cui incappa, comincia a domandarsi se la sua non sia davvero solo un’ossessione. Ma, proprio quella notte, il relitto dell’Arianna torna a Genova. Sull’Arianna, intanto, i sopravvissuti devono affrontare il pericolo di un contagio.