Squadra Speciale Invisibili debutta su Giallo il 17 ottobre, in prima visione tv: si tratta della serie poliziesca francese diretta da Chris Briant e Axelle Laffont, scritta da Olivier Norek, Christian Mouchart e Patrick Tringale. Originariamente trasmessa su France 2 dall’autunno 2021, approda ora in Italia sul canale 38 del digitale terrestre dedicato al genere giallo.

Squadra Speciale Invisibili racconta le indagini di un corpo di polizia che più di altri si dedica ai casi relativi a cadaveri senza identità e apparentemente senza passato. A capo di questa squadra considerata marginale, tanto che i loro uffici si trovano nei sotterranei dell’archivio locale, c’è il comandante Gabriel Darius (interpretato da Guillaume Cramoisan), il cui obiettivo primario è restituire dignità e umanità ai morti non identificati, affinché le famiglie possano piangere la loro perdita. Perché queste vittime abbiano un nome e un’identità, è necessario arrivare alla verità entro sette giorni, altrimenti i loro resti finiranno nella fossa comune detta “la piazza degli indigenti”. Ogni indagine diventa così una corsa contro il tempo.

Ecco le trame di Squadra Speciale Invisibili per i primi due episodi in onda lunedì 17 ottobre in prima serata, a partire dalle 21.10.

Darius, Marijo, Ben e Duchesse sono chiamati a scoprire di chi è il cadavere trovato in aperta campagna, senza documenti o segni particolari, col volto tumefatto e irriconoscibile.

La squadra è alle prese con un nuovo cadavere senza nome: si tratta di una donna di una trentina d’anni, trovata morta in un cimitero, sopra una tomba aperta.

La programmazione di Squadra Speciale Invisibili proseguirà su Giallo ogni lunedì sera con due episodi in prima tv. Contemporaneamente su France2 sta per debuttare la seconda stagione della serie.

