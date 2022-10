Ami scrivere? Devi sapere che la tua passione può trasformarsi in una professione a tutti gli effetti, specie con l’avvento del web. Copywriter, editor, articolisti: queste sono solo alcuni dei lavori che si stanno diffondendo sempre di più.

Inoltre, è doveroso sottolineare che oggigiorno per poter scrivere non basta conoscere perfettamente la grammatica italiana, ma è indispensabile saperne di marketing. Infatti, solo in questo modo una pagina potrà essere indicizzata su Google, oppure si potrà creare una comunicazione aziendale coerente e in linea con il brand. Quali sono i lavori che coinvolgono la scrittura e che stanno diventando sempre più redditizi? Andiamo a scoprirli insieme.

#1: Copywriter

La professione del copywriter non è così recente, ma l’avvento di Internet ha consentito una costante evoluzione del suo lavoro. Gli obiettivi in questo lavoro possono essere differenti in base a cosa si vuole comunicare o chi saranno i destinatari di un testo. Inoltre, un copywriter può lavorare sia per la comunicazione offline, sia per quella online.

Con l’avvento della rete si è fatta sempre più strada la figura del web copywriter, ossia colui che si occupa di copywriting sul web. Quali sono le principali differenze? Sicuramente, il mondo del web ti consente di pubblicare una quantità immensa di contenuti e, proprio per questo motivo, la tua azienda deve arrivare prima delle altre.

In che modo? Posizionandosi nelle prime posizioni nei risultati di ricerca, su Google e sugli altri motori. Ebbene, di questo si occupa l’esperto di SEO, che solitamente corrisponde con il SEO copywriter.

#2: Editor

Quando si parla di lavori legati al mondo della scrittura, non possiamo citare solo il copywriter. Infatti, la seconda professione della quale vogliamo parlare è quella dell’editor, ossia l’evoluzione della figura del correttore di bozze.

Infatti, un editor si occupa di correggere il contenuto di testi scritti da altri, non solo dal punto grammaticale, ma anche (e soprattutto) per quanto riguarda i contenuti.

Alcune azioni che deve fare l’editor? Controllare la punteggiatura, utilizzare sinonimi se ci sono ripetizioni dello stesso termine o sistemare la formattazione del testo.

#3: Ghostwriter

Hai mai sentito parlare degli scrittori fantasma? Si tratta di lavoratori, spesso liberi professionisti, che scrivono testi per altre persone su commissione. Attenzione: la penna di questi testi non viene quasi mai citato all’interno delle opere. Dunque, se la tua ambizione è essere ricordato per quello che scrivi, probabilmente non è il lavoro adatto a te.

#4: Content writer

Nel mondo dei lavori legati alla scrittura abbiamo anche il content writer che si occupa, solitamente, della scrittura dei testi per un sito web. Attenzione: con il termine contenuti non intendiamo solo i testi, ma anche dei particolari slogan, testi per i post di Instagram, Facebook o di altri social network o messaggi.

#5: Self publisher

Fino ad ora abbiamo visto dei lavori che ti farebbero lavorare per altri, o in Partita IVA o come dipendente. Ma se stessi cercando di crearmi un mio nome? Una delle possibilità offerta dal web è rappresentata dal self-publishing, ossia l’auto pubblicazione di romanzi e altre opere letterarie senza coinvolgere una casa editrice.

Ebbene, se hai la possibilità e la volontà di investire tempo ed energie in questa attività, puoi costruire piano piano il tuo business con il self-publishing. Ovviamente, visto che è un lavoro da svolgere come libero professionista e, quindi, con la Partita IVA, ti consigliamo di rivolgerti ad un esperto fiscale, come il team di Fiscozen che ti permette di avere una consulenza gratuita e senza impegno.

