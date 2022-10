Occorre fare assolutamente il punto della situazione per quanto concerne l’aggiornamento iOS 16.0.3, soprattutto in merito ad una questione delicata come quella della durata della batteria. Già, perché se da un lato è vero che c’era non poca preoccupazione attorno al pacchetto software sotto questo punto di vista, allo stesso tempo va detto che le sensazioni al momento sono particolarmente positive. Al di là dei feedback dei singoli utenti, ci sono alcuni test sul campo che sembrano lasciare poco spazio ai dubbi, con tutto quello che ne consegue per gli iPhone compatibili.

Il punto della situazione sull’impatto avuto dall’aggiornamento iOS 16.0.3 nei confronti della batteria degli iPhone

Se da un lato ci sono diverse novità che abbiamo preso in esame la scorsa settimana con il nostro primo articolo a tema, allo stesso tempo non dobbiamo tralasciare per alcun motivo al mondo tutte le considerazioni del caso sull’autonomia. Per farvela breve, sembrerebbe che al momento della pubblicazione del nostro articolo venga riscontrato un incremento per la durata della batteria pari al 10% circa, fermo restando che queste considerazioni siano mutevoli e che la storia potrebbe cambiare da una settimana all’altra.

Dunque, secondo i test effettuati da iAppleBytes e riportati anche da Redmond Pie nel corso delle ultime ore, sembrerebbe che questo possa essere considerato effettivamente il migliore upgrade che abbiamo visto con iOS 16 finora su più iPhone. Insomma, al momento non ci sono ragioni per essere titubanti sull’aggiornamento iOS 16.0.3, alla luce di un upgrade che allo stato attuale merita più elogi che critiche secondo il focus degli ultimi giorni. Con tanto di filmati al seguito.

A seguire, in ogni caso, potete analizzare meglio quello che è stato l’impatto del recente aggiornamento iOS 16.0.3 su vari iPhone compatibili, grazie ad alcuni video che spiegano al meglio la situazione secondo quanto raccolto oggi.