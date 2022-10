Il Samsung Galaxy M54 sarà un medio gamma con le specifiche di un top: il telefono monterà uno schermo SuperAMOLED da 6.67 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 90Hz. Il device dovrebbe anche includere una fotocamera posteriore con un sensore principale da 64MP, un ultra-grandangolare da 12MP ed un sensore macro da 5MP. La fotocamera frontale monterà un sensore singolo da 32MP. Non dovrebbe mancare nemmeno lo stabilizzatore ottico d’immagine, un plus non di poco conto per un dispositivo di fascia media.

Il Samsung Galaxy M54 sarà alimentato dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm (octa-core realizzato con processo di produzione a 5nm da 2.84GHz), 8GB di RAM e 128GB di storage interno, connettività Wi-Fi 6, GPS, Bluetooth 5.0 e NFC. La batteria avrà una capacità da 6000mAh con ricarica rapida a 25W tramite USB-C. Il prodotto arriverà sul mercato tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Come potete vedere, il Samsung Galaxy M54 potrebbe essere l’alternativa per chi non vuol spendere un capitale senza per questo rinunciare a specifiche degne di una certa fama.

ARTICOLI CORRELATI

In questo contesto l’assenza del Samsung Galaxy S22 FE peserebbe di meno (proprio ieri ve ne avevamo parlato come una grave mancanza da parte del colosso di Seul, che, così facendo, riuscirebbe a colmare una fetta di mercato altrimenti vacante). Bisognerà aspettare ancora qualche mese (pochi in realtà) per saperne di più a riguardo, sperando che il Samsung Galaxy M54 venga subito commercializzato anche nel nostro mercato, mantenendo un prezzo ragionevolmente contenuto, che possa dare un senso ulteriore al suo acquisto. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com