Quando si terrà il funerale di Rita Calore? La mamma di Stefano Cucchi e di Ilaria Cucchi non ce l’ha fatta. Si è spenta stamattina. Ne ha dato il triste annuncio l’avvocato di famiglia. Nel 2019, la donna aveva scoperto di essere malata e da quel momento ha combattuto con grinta contro un male più grande di lei, sostenuta dalla figlia Ilaria.

Non ce l’ha fatta. Si è arresa per andare a riabbracciare Stefano.

“Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni ed Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia”, queste le parole dell’avvocato Fabio Anselmo su Facebook nel dare la notizia della scomparsa di Rita Calore, mamma di Stefano e Ilaria Cucchi.

La vicenda di Stefano Cucchi, e la sua prematura scomparsa, hanno scosso l’Italia. Il ragazzo era stato fermato perché in possesso di droga ed era poi morto nel 2009 all’ospedale Pertini mentre era in custodia cautelare. Il decesso è avvenuto una settimana dopo il suo arresto e la sorella Ilaria non si è mai data pace, ha sempre chiesto giustizia e verità sulla morte di Stefano.

Si è candidata quest’anno ed è stata eletta al Senato. La mamma Rita Calore ha fatto giusto in tempo a vederla tra le nuove personalità politiche a capo del nostro Paese.

“Ringrazio tutti per l‘affetto che mi state dimostrando in questo momento durissimo”, ha scritto Ilaria Cucchi su Facebook.

“Per chi volesse dare l’ultimo saluto a mamma i funerali si terranno domani alle 10.30 nella Parrocchia Santa Giulia Billiart, in Viale Filarete 227 a Roma. Vi vogliamo bene”, si legge nel suo post.

Il funerale di Rita Calore si terrà dunque martedì 18 ottobre alle ore 10.30 presso la Parrocchia Santa Giulia Billiart, in Viale Filarete 227 a Roma.