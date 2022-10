Ci sono dei problemi iPhone 14, in particolare quelli relativi all’avviso del mancato riconoscimento della SIM, che la stessa Apple non può più negare. In effetti, proprio da Cupertino, è giunta conferma di come l’anomalia sia reale e possa investire anche un certo numero di utenti. La notizia, non certo trascurabile, è stata pure diramata attraverso il blog di settore MacRumors.

Cerchiamo di capire esattamente in cosa consistono gli specifici problemi IPhone 14 ma anche iPhone 14 Pro per il mancato riconoscimento SIM. Alcuni utenti visualizzano una notifica a schermo che li avverte di un errore con la scheda dell’operatore mobile al quale ci si aggancia. L’alert, nella maggior parte dei casi, resta fisso sul display fino a quando il telefono viene poi arrestato in maniera automatica, senza che il proprietario faccia nulla.

Come è giusto comportarsi in questi specifici casi? La Apple, nell’ammettere la problematica, ha pure dato dei consigli utili per affrontare il malfunzionamento. Il primo suggerimento utile è quello di attendere, anche qualche minuto, che la notifica di errore scompaia da sola, senza fare nulla. Nel caso in cui ciò non accada, è fondamentale non forzare un ripristino del dispositivo: si perderebbero irrimediabilmente i propri dati personali. Visto che stiamo parlando di un’anomalia riconosciuta, semmai, l’ideale sarebbe rivolgersi subito ad un centro assistenza riconosciuto o un negozio Apple per chiedere il supporto di personale competente.

L’anomalia protagonista di questo approfondimento sembrerebbe avere natura software. Per questo motivo, ci si attende che il prossimo aggiornamento iOS 16.1 riesca a porre rimedio ai problemi iPhone 14 e 14 Pro per il riconoscimento della SIM. Ci sarà solo da aspettare una manciata di giorni, visto il più che probabile rilascio dell’update all’inizio o comunque nel corso della prossima settimana.

