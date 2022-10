I Blink-182 saranno in concerto in Italia nel 2023. Si esibiranno all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna, il 6 ottobre 2023 in formazione originale. Ad aprire il concerto The Story So Far.

I biglietti sono stati venduti in prevendita in anteprima esclusiva per gli iscritti a My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 13 ottobre e oggi parte la prevendita generale, alle ore 10.00 di lunedì 17 ottobre su TicketOne, TicketMaster e VivaTicket.

Oltre ai biglietti di posto tradizionale, è possibile acquistare speciali pacchetti vip che consentiranno ai fan di vivere esperienze aggiuntive. Per quanto riguarda i ticket, si parte dai 50 euro per la tribuna sud fino ad arrivare agli 85 euro per un posto non numerato nel settore del Pit, il più vicino al palco all’interno del parterre. Il parterre tradizionale è in vendita a 60 euro.

I Vip pack disponibili sono in vendita a 202,75 euro, a 174 euro e a 148,25 euro in base ai contenuti a disposizione. I dettagli al termine di questo articolo.

Prezzi dei biglietti per Blink-182 a Bologna nel 2023

PIT: 85 € + diritto di prevendita

Parterre: 60 € + diritto di prevendita

Primo Settore Premium: 65€ + diritto di prevendita

Primo Settore Ovest/Est: 60€ + diritto di prevendita

Secondo Settore Premium: 60€ + diritto di prevendita

Secondo Settore Ovest/Est: 55€ + diritto di prevendita

Tribuna Sud: 50€ + diritto di prevendita

VIP PACK:

GA Pit Early Entry Package: 202,75€

– Un biglietto di PIT posto in piedi

– Ingresso anticipato con priorità nel PIT

– Pass Laminato ricordo

– Regalo dei blink-182 esclusivo

– Check-in e personale dedicato sul luogo dell’evento

Gold Premium Ticket Package: 174,00€

– Un biglietto nei posti migliori numerati

– Pass Laminato ricordo

– Regalo dei blink-182 esclusivo

– Check-in e personale dedicato sul luogo dell’evento

Silver Ticket Package: 148,25€

– Un biglietto numerato

– Pass Laminato ricordo

– Regalo dei Blink-182 esclusivo

Continua a leggere su optimagazine.com