Emergenza inquinamento per Torino, Milano e Padova. Le tre città hanno già superato il tetto imposto dalla legge per le polveri sottili PM10 di 35 giornate oltre la media di 50 microgrammi al metro cubo. A renderlo noto è il rapporto “Mal’aria 2022” sulla qualità dell’aria in 13 città italiane da inizio anno a ottobre, redatto da Legambiente. Nello specifico Torino ha superato la media giornaliera di PM10 consentita 69 volte, Milano 54, Padova 47.



Le altre città che rischiano di sforare il limite entro fine anno sono Parma, che ha già superato la media di 50 µg/m3 in 25 giornate, Bergamo e Roma, che invece hanno oltrepassato la soglia per 23 volte. Le altre città in doppia cifra sono Bologna con 17, Palermo e Prato con 15, Catania e Perugia con 11, Firenze con 10.



Le 13 città monitorate superano tutte i valori di PM10 imposti dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Si va da un’eccedenza del 36% di Perugia al 121% di Torino e 122% di Milano.



L’aumento delle polveri sottili è collegato anche alle abitudini degli italiani riguardo gli spostamenti. Secondo l’Osservatorio sugli stili di mobilità degli italiani, di Legambiente e Ipsos, con la collaborazione di Unrae (Unione nazionale rappresentanti veicoli esteri), in Italia il 10% della popolazione usa la propria auto più di quanto facesse 5 anni fa. In particolare, il 28% del campione usa l’auto più frequentemente, la metà lo fa uguale a prima, il 18% la usa di meno.



Con riferimento alle grandi aree metropolitane del Paese le persone che hanno utilizzato almeno una volta l’auto nell’ultima settimana sono tra l’83% di Milano e il 90% di Torino. In mezzo Napoli (88%), Roma (87%) e Firenze (84%). Su scala nazionale il dato si attesta al 93%.