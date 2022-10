Mina Settembre 2 verso il finale di stagione con tutto quello che ne consegue a cominciare dal possibile ritorno di fiamma tra Gelsomina e Domenico, cosa ne sarà della protagonista e dei suoi buoni propositi? Le anticipazioni della quarta puntata di Mina Settembre 2 in programma il 23 ottobre in prime time su Rai 1 rivelano che ci sarà di nuovo l’occasione per Mina di riavvicinarsi al bel dottore che le ha fatto battere il cuore nella prima stagione quando si ritrovava sola e tradita, ma fino a dove si spingerà adesso?

Nel primo episodio dal titolo Angioletta, l’assistente sociale dovrà occuparsi del caso di una ragazzina con una disforia di genere che le rende tutto impossibile, toccherà a mina rispondere alla sua richiesta d’aiuto mentre Titti dovrà fare i conti con il segreto che custodisce in merito al padre del bambino che porta in grembo, di chi si tratta?

La terza puntata della seconda stagione di Mina Settembre INIZIA ORA su Rai1 e in streaming su RaiPlay: https://t.co/Lg5q5weaAq#MinaSettembre2 #16ottobre pic.twitter.com/ZgwRykRnaR — Rai1 (@RaiUno) October 16, 2022

Nelle ultime puntate di Mina Settembre 2 quindi non sarà solo la protagonista a ritrovarsi davanti ad un bivio visto che anche Titti farà lo stesso quando Max scoprirà la verità sulla gravidanza, questo significa che la carne al fuoco c’è tutta per sognare un finale al cardiopalma che cambierà le carte in gioco lanciando così la base per la possibile terza stagione.

Nel secondo episodio di Mina Settembre 2 dal titolo “Il genio” scopriremo che anche il “tuttofare” del consultorio sarà vittima di un infortunio e per questo dovrà subire un intervento ma a quel punto un altro mistero verrà a galla travolgendo il personaggio interpretato da Serena Rossi. Il resto lo scopriremo nel penultimo appuntamento con la serie in onda proprio il 23 settembre.