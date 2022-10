La musica ha da sempre caratterizzato la mia vita. Fin da quando da ragazzino la registravo col mio Geloso a bobine aspettando che la canzone che mi piaceva fosse trasmessa alla radio. Poi la fonovaligia Lesa con i primi dischi, da “Mellow Yellow” di Donovan fino all’album “Disraeli Gears” dei Cream che ha cambiato la mia percezione della musica introducendomi al rock. Quindi “Big Hits” dei Rolling Stones, i Beatles, fino all’approdo nel mondo di Jimi Hendrix. La psichedelica degli Iron Butterfly nella suite “In-A-Gadda-Da-Vida” e dei Pink Floyd di “A sacerful of secrets” o i Doors di “Waiting for the Sun”. Troppo giovane per sapere che Jimi Hendrix e Rolling Stones si esibivano nella mia Bologna, ho in seguito recuperato con tanti concerti. I doppi album, dal costo doppio, come “Electric Ladyland” di Jimi o “Wheels of Fire” dei Cream. Poi Blind Faith, gli Spirit di Randy California e Fleetwood Mac di Peter Green. Fino alla prima radio libera bolognese nel 1975, RBN (Radio Bologna Notizie). L’esperienza mai partita di Radio Marconi & Co. Con Lucio Dalla, Bonvi e Francesco Guccini, che diventerà il Premiato Circo Volante del Barone Rosso e la B.B.C. (Bologna Broadcasting Corporation). L’amicizia con Maurizio Montanari, figlio del Propietario della Montarbo, che mi aiuterà a creare il mio primo vero impianto HiFi e mi presterà un Revox per registrare i miei programmi alla radio e unire le canzoni per fare l’amore.

La mia stanza dove si radunavano amici per ascoltare e discutere di musica.

Poi la creazione del Bandiera Gialla a Rimini e il mio primo programma televisivo.

La TV di “Be Bop a Lula” che mi ha dato l’opportunità di incontrare gli artisti dei dischi che compravo e che stavo acquistando.

Fino alla fama e alla crisi vissuta mentre aspettavo Mick Jagger per un’intervista…

www.redronnie.tv

Continua a leggere su Optimagazine.com