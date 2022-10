La vocalità particolare di Damiano dei Maneskin non piace a tutti ma chi la apprezza ne va matto. Il successo mondiale del gruppo rock romano è dinanzi agli occhi di tutti ed è innegabile che esso sia dovuto anche alla voce graffiante di Damiano, in grado di spettinare di volta in volta anche i più composti.

Lezioni di canto e vocal coach? No, è tutto naturale e anzi deriva da una malformazione. All’indomani dell’annuncio dei primi concerti dei Maneskin negli stadi italiani, la band è ospite sulle frequenze di RTL 102.5 e si racconta a cuore aperto.

“Le mie corde vocali sono un po’ particolari, fatte come due stanghette, ho una malformazione congenita: ho un buco in mezzo. Per questo la mia voce è così perché ci passa aria in mezzo”, le parole del frontman dei Maneskin che ha dovuto fare i conti con una malformazione. Ma Damiano è stato in grado di trasformare in un punto a suo favore, nel suo punto di forza d’eccezione sul quale ha fondato il suo percorso artistico.

“Ho una malformazione alle corde vocali con un buco in mezzo che fa passare l’aria”, confessa a W l’Italia su RTL 102.5 con Angelo Baiguini, Federica Gentile e Stefania Iodice.

L’occasione è utile, poi, per parlare degli esordi del gruppo, sui banchi delle scuole medie ma a RTL 102.5 la band anticipa anche che tornerà a cantare in italiano. Nonostante l’ultimo singolo sia in lingua inglese, The Loneliest, i Maneskin assicurano che tra i loro progetti futuri c’è quello di tornare a cantare nella loro lingua madre: l’italiano. Non dovrebbe passare molto, dunque, prima che il pubblico possa ascoltare nuovi successi dei Maneskin in italiano ma il singolo in inglese traina anche il tour mondiale atteso per il 2023, già praticamente tutto sold out.

I Maneskin negli stadi italiani

E dopo le tappe internazionali, i Maneskin torneranno a casa. Al tour nei palasport della penisola si sono aggiunti due concerti-evento speciali negli stadi. Si esibiranno per la prima volta allo stadio San Siro di Milano e allo stadio Olimpico di Roma. Per il gruppo romano si tratta di un vero e proprio debutto. Qui tutti i dettagli sulle date e sui biglietti in prevendita.