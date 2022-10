Qualora foste in cerca di un nuovo smartphone ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, allora quest’oggi è il momento giusto per cogliere l’occasione che fa per voi: si tratta del Realme 9i, disponibile al suo minimo storico su Amazon nel colore Blu Prisma, nel taglio da 4+128GB e al prezzo di soli 185 euro (invece di 249,99 euro di listino). Il device è venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete clienti iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Per coloro che ancora non lo conoscono, ecco di seguito i principali dettagli e caratteristiche tecniche.

Il Realme 9i presenta un display FHD Ultra Smooth da 6,6 pollici (risoluzione massima 2412 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento a 90Hz, un’esperienza visiva molto fluida e ad elevata definizione. Il device è dotato di doppi altoparlanti stereo con tecnologia avanzata Dolby Atmos, in grado di fornire un’esperienza audio piuttosto coinvolgente. Le prestazioni sono davvero straordinarie grazie all’’innovativo processore Qualcomm Snapdragon 680, che sfrutta un avanzato processo produttivo da 6nm e la funzione di ‘Espansione Dinamica’ della RAM DRE che consente di selezionare 3GB aggiuntivi. Inoltre, le prestazioni sono di lunga durata grazie alla batteria ad alta capacità da 5000mAh, dotata di ricarica rapida Dart da 33W e 5 livelli protettivi di sicurezza, con l’obiettivo di garantire una ricarica più rapida e protetta.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Realme 9i sfoggia sul retro una tripla fotocamera così distribuita: un sensore principale da 50MP (f/1,8), un sensore per ritratto in B/N (f/2,4) e un obiettivo macro (con distanza di ripresa pari a 4 cm). Il device, oggi al minimo storico su Amazon, presenta inoltre: una tecnologia di connettività Bluetooth e Wi-Fi, la tecnologia di comunicazione wireless NFC e sfrutta il sistema operativo basato su Android 10.0.

