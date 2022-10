A pochi giorni dal debutto di The Crown 5, in arrivo il 9 novembre, Netflix ha diffuso il poster della stagione e quelli di tutti i personaggi attesi in scena. Un modo per presentare visivamente il nuovo cast, composto da Imelda Staunton nei panni della Regina Elisabetta II, Jonathan Pryce come il Principe Filippo, Lesley Manville nel ruolo della Principessa Margaret, Dominic West come il Principe Carlo, Elizabeth Debicki nel ruolo della Principessa Diana nei suoi ultimi anni di vita, Claudia Harrison come la Principessa Anne e Olivia Williams nel ruolo di Camilla Parker Bowles.

Il poster di The Crown 9 simboleggia perfettamente il focus di questa stagione (qui la trama): nel bel mezzo degli anni Novanta, il divorzio di Carlo e Diana si consuma tra interviste e scoop, paparazzi e nuovi amori, mentre la Regina sembra stritolata dalla crisi di reputazione della monarchia, che raggiungerà l’apice dopo la morte della Principessa a Parigi nel 1997.

Ecco la locandina ufficiale di The Crown 9, che ritrae la Regina Elisabetta II al centro focale dell’immagine, tra due sfocati Diana e Carlo in primo piano: il claim della stagione è “Una casa divisa“.

Netflix ha diffuso anche i character poster di The Crown 5, una carrellata di ritratti dei volti della quinta stagione, che resteranno nel cast anche per la sesta ed ultima parte. Si tratta infatti del secondo ed ultimo cambio di cast per il dramma reale di Peter Morgan, che si concluderà con la stagione 6 attualmente in produzione e in procinto di girare proprio le scene relative alla tragica fine di Diana.

Il trailer di The Crown 6 sarà pubblicato da Netflix giovedì 20 ottobre, mentre i dieci episodi della stagione debutteranno il 9 novembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

