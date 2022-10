Nei migliori dischi di Fabri Fibra c’è tutta la nuova onda dell’hip hop italiano. Diciamo “nuova”, ma non per questo non fedele a tutto ciò che gli anni ’90 hanno portato di buono al rap.

Di fatto, Fabrizio Tarducci dai primi 2000 si è fatto portavoce dell’old school con rime sempre taglienti e messaggi diretti, con Neffa come suo santo protettore nel primo album Turbe Giovanili (2002). Non certo un padre spirituale qualunque, visto che Neffa ha scritto una fetta importantissima di storia dell’hip hop con i Sangue Misto. Per questo Tarducci non dimentica il passato, e nella sua ultima collaborazione – Universo – duetta proprio con Neffa e Deda, due colossi della scena italiana.

Turbe Giovanili (2002)

Ermetico quanto filosofico e romantico – questo è quanto sostenuto dalla critica – Turbe Giovanili è il disco di debutto di Fabri Fibra che parte a bomba con Scattano Le Indagini e contiene tante perle come Mi Stai Sul Ca**o e Come Te.

Tradimento (2006)

Titolo non scelto a caso, visto che con questo disco Fabri Fibra ha firmato con la Universal “tradendo”, quindi, l’attitudine underground dell’hip hop. L’album è tuttavia un mezzo di divulgazione: con Applausi Per Fibra, Mal Di Stomaco e Vaffan**** Scemo e altre tracce l’hip hop trova una nuova casa e un nuovo punto di riferimento.

Bugiardo (2007)

Trainato da singoli come la title-track e In Italia, Bugiardo è il nuovo successo di Fabri Fibra in cui il rapper non si tira indietro dal lanciare la sua invettiva contro la società e la classe politica.

Controcultura (2010)

Da Vip In Trip a Tranne Te, Controcultura è già un cult di Fabri Fibra nonostante la giovane età anche per la censura arrivata per aver fatto il nome di Piero Marrazzo.

Caos (2022)

Tra i migliori album di Fabri Fibra non può mancare Caos, il glorioso ritorno con ospiti eccellenti come Colapesce e Dimartino, Madame e Marracash.

