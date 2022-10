Trai braccialetti fitness più interessanti di ultima generazione menzioniamo come sempre lo Xiaomi Mi Band 7 che per qualità e prezzo al ribasso è un gioiellino da non lasciarsi scappare. Proprio per questo vogliamo sottolineare l’offerta odierna di Amazon riguardante l’ultima smartband di stampo Xiaomi, una delle più complete e tecnologiche ideate dall’azienda cinese. Se si ha insomma necessità di monitorare gli aspetti più importanti della propria attività fisica, ma allo stesso modo non si vuole arrivare a spendere cifre troppo elevate, questo Xiaomi Mi Band 7 può essere la soluzione migliore.

Tutti i dettagli sulla super offerta Amazon per Xiaomi Mi Band 7 di metà ottobre: il prezzo aggiornato

Altra offertona, dunque, dopo quella dei giorni scorsi. Il prezzo su Amazon è sempre scontato, anche se parliamo di piccolo risparmio, ma siamo di fronte a cifre basse che non hanno nulla a che vedere con il mondo smartwatch. Approfondendo la questione notiamo come quest’oggi il famoso sito di e-commerce proponga questo Xiaomi Mi Band 7 al costo di 50 euro circa ed è il risultato di uno sconto del 15% applicato sul prezzo consigliato in precedenza di 59,99 euro.

Un piccolo risparmio c’è e senza dubbio può interessare agli utenti che vogliono acquistare un prodotto di questo tipo. La disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata e nel giro di qualche giorno arriverà a casa vostra senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Lo stesso sito di e-commerce consiglia tale acquisto, ma vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche di questo Xiaomi Mi Band 7. Parliamo di un fitness tracker che può contare su un display AMOLED da 1,62 pollici puntando su oltre 100 quadranti dinamici tra cui scegliere. Tralasciando l’aspetto estetico, ciò che colpisce di questo Xiaomi Mi Band 7 è sicuramente il miglioramento tecnologico.

Si ha modo di poter analizzare il massimo consumo di ossigeno, oltre che monitorare il livello di ossigeno nel sangue, tutti aspetti importanti per la salute di uno sportivo. Ovviamente c’è il monitoraggio costante della frequenza cardiaca, con il numero di calorie bruciate durante il giorno ed i passi effettuati. Infine c’è un’attenta analisi anche delle fasi del sonno e del ciclo femminile. Insomma un fitness tracker davvero completo.