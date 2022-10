Dopo il weekend di pausa il Mondiale di Formula 1 torna a scaldare i motori e a regalare di nuovo tante emozioni e spettacolo. Lo scorso appuntamento, che si è tenuto in Giappone, ha visto trionfare ancora una volta Max Verstappen, che proprio in terra nipponica ha conquistato il secondo titolo mondiale della sua carriera. Mancano altre quattro tappe al termine della stagione 2022 e la prossima, in programma dal 21 al 23 ottobre, si disputerà sul circuito della Americhe per il GP Stati Uniti. Detto ciò, andiamo a scoprire quali sono i dettagli, il programma con gli orari e dove vedere la diretta TV e streaming la gara a stelle e strisce.

Il circuito delle Americhe che si snoda ad Austin, in Texas, è un tracciato motoristico, sede dal 2012 del Gran Premio degli Stati Uniti d’America di Formula 1 e dal 2013 del Gran Premio motociclistico delle Americhe. È stato progettato da “HKS, inc.” con la supervisione del noto architetto tedesco Hermann Tilke e inaugurato enl 2012. La pista è lunga 5513 metri ed è composta da 20 curve totali, con una differenza di altitudine totale di 41 metri. Ospita ben quattro categorie del Motorsport: Formula 1, Motomondiale, Campionato del Mondo Endurance FIA e United SportsCar Championship. Su questo cicuito, il tempo record assoluto (ottenuto in una gara di F1) è stato registrato nel 2019 da Charles Leclerc a bordo della Ferrari SF90+ fermando il cronometro su 1’36”169.

Ora, non ci resta che andare a scoprire quali sono gli orari, il programma e dove vedere in diretta TV e streaming la prossima gara della stagione. Il GP Stati Uniti 2022 inizierà venerdì 21 ottobre con le Prove Libere 1 alle ore 21.00 (orario italiano), successivamente toccherà alle Prove Libere 2 alle ore 00.00, mentre sabato 22 ottobre toccherà alle Prove Libere 3 alle ore 21.00 ed alle Qualifiche alle ore 00.00. La gara, invece, si terrà domenica 23 ottobre alle ore 21.00. Il GP delle Americhe sarà trasmesso in diretta e in esclusiva TV su Sky, precisamente su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. L’evento sarà visibile anche in streaming su Sky Go, ovvero l’app della Pay TV che consente di portare con sé l’abbonamento della TV di Comcast, e NOW TV, la piattaforma di streaming on demand di Sky. Per quanto riguarda TV8, il canale 8 del digitale terrestre, trasmetterà in diretta le qualifiche, alle ore 00.00 e la gara alle ore 21.00.

