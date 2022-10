Non è il caso di abbassare la guardia, anzi meglio stare alla larga dal buono spesa Coop da 500 euro, tornato in auge in questo mese di ottobre. Già in passato, la promessa di ricevere un voucher così corposo per i propri acquisti era apparso sui telefoni di tanti italiani, attraverso dei semplici SMS o via app di messaggistica come WhatsApp. Quello che è un vero e proprio tentativo di truffa torna ora di scena per mietere nuove vittime, ma è senz’altro possibile evitare la trappola.

La comunicazione fake che fa riferimento proprio al buono spesa Coop da 500 euro ingolosisce i destinatari, soprattutto in un periodo come quello attuale segnato dalla crisi economica. Eppure la ben nota catena non ha indetto alcun concorso o gioco a premi per i suoi clienti vecchi e nuovi. Semmai, la nota visualizzata da molti italiani è un falso ben costruito, con colori e loghi del noto brand.

Cosa si rischia cadendo nella trappola? Non a caso, la distribuzione del presunto buono spesa Coop da 500 euro si lega alla richiesta della compilazione di un form di contatto. In pratica, proprio compilando i campi con i propri dati personali sensibili come indirizzo mail, ma anche eventuali estremi di una carta di credito o di debito, si forniranno le informazioni ad hacker senza scrupoli. Questi ultimi sfrutteranno quanto raccolto per attività illecite, operazioni non autorizzate e chi più ne ha più ne metta.

Come sottolineato anche dalla Polizia Postale, è stata la stessa Coop a dichiarare di essere completamente estranea a iniziative di questo genere. Tra l’altro il noto brand si è impegnato nel denunciare l’accaduto per tutelare il suo nome e anche i clienti. Saranno dunque svolte le opportune indagini per capire chi si cela dietro l’ennesimo tentativo di truffa.

Continua a leggere su optimagazine.com