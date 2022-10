Amaurys Perez squalificato al Grande Fratello Vip 2022? In molti sono in attesa dell’annunciato provvedimento serio che potrebbe mettere a rischio la vita nella casa di uno dei vipponi ma, a quanto pare, non ci sarà nessun colpo di scena. Il primo dubbio è arrivato con il video pubblicato oggi sulla pagina ufficiale in cui Alfonso Signorini ha alzato il velo sulla puntata di oggi, 17 ottobre, e sugli argomenti centrali senza citare proprio la possibile squalifica per bestemmia, la certezza, invece, è arrivata poco fa sui social.

Con una breve comunicazione ufficiale la produzione fa sapere che Amaurys Perez non sarà squalificato per bestemmia e, in particolare, si legge: “Dopo attenta verifica, è emerso che durante la diretta della scorsa puntata, non è stata pronunciata alcuna espressione contraria al regolamento e alla morale. #GFVIP”.

Ecco il post rilasciato su Instagram:

Non c’è bisogno di dire che gran parte del pubblico ha già deciso di inveire contro Alfonso Signorini reo di aver cambiato molte regole del gioco nel corso delle sue edizioni e tutto per avere il massimo degli ascolti anche contro una concorrenza spietata come quella Rai. Alcuni sono d’accordo con la produzione facendo notare che il nostro è uno Stato laico mentre altri ancora trovano Perez ‘molto trattenuto’ e pronto a scoppiare, al momento l’unica cosa certa, almeno per il Grande Fratello Vip è che non ci saranno squalifiche questa sera e che ci sarà tempo e modo di parlare nuovamente di Mark Caltagirone e compagni.