Arrivano alcuni aggiornamenti per quanto riguarda la storia dei biglietti di Roma-Napoli. L’Osservatorio, infatti, ancora non si è espresso e questo aumenta non poco le difficoltà dei sostenitori azzurri propensi a riempire il settore ospiti in vista del match di domenica prossima. Ben altro clima rispetto alla partita che si disputerà il giorno prima a San Siro tra Milan e Monza, come abbiamo avuto modo di osservare con un altro articolo. Proviamo a fare il punto della situazione con quanto raccolto fino a questo momento per il pubblico interessato.

Cosa sappiamo sui biglietti di Roma-Napoli, tra settore ospiti e disponibilità residue altrove

Quali sono le informazioni disponibili al momento della pubblicazione del nostro articolo? Sostanzialmente, la questione del settore ospiti è congelata, ma da quello che mi risulta tra oggi e domani dovrebbero arrivare verdetti definitivi da parte dell’Osservatorio. In un senso o nell’altro, dunque, nel giro di poche ore si verrà a sbloccare la vendita dei biglietti di Roma-Napoli. Resta da capire se resterà in piedi il divieto di acquisto per i sostenitori azzurri che risultando residenti in Campania, o se al contrario le suddette limitazioni verranno accantonate. Scenario che al momento appare improbabile.

Come si può osservare all’interno della pagina del sito ufficiale giallorosso, si va rapidamente verso il sold-out coi biglietti di Roma-Napoli. Al di là della questione del settore ospiti, che difficilmente vedrà esaurito il blocco di circa 5.000 ticket in caso di divieto di trasferta per i tifosi partenopei, ai supporters locali al momento della pubblicazione del nostro articolo restano solo i biglietti di Tribuna Montemario centrali. Quelli che, a conti fatti, costano di più.

Insomma, a strettissimo giro dovrebbe chiudersi la vendita dei biglietti di Roma-Napoli. Se volete esserci e ne avete la possibilità conviene sbrigarsi.