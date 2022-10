Lily James alla ricerca del vero amore in What’s Love Got To Do With It?. La commedia romantica di Shekhar Kapur (regista indiano che si è già fatto un nome a livello internazionale grazie ai due film sul regno di Elisabetta I con Cate Blanchett) esplora il mondo dei matrimoni combinati, raccontando la modernità del rito attraverso gli occhi di una giovane inglese.

Zoe (Lily James), giovane regista di documentari, si chiede perché il suo migliore amico Kaz (Shazad Latif) abbia scelto di affidarsi ai suoi genitori per scegliere una partner con cui sposarsi. Fa tutto parte della tradizione culturale e religiosa del suo paese d’origine, il Pakistan, a cui Kaz non intende rinunciare perché praticante musulmano. Zoe, al contrario, è idealista ma romantica, però finisce sempre per incappare in uomini sbagliati. E quando ha l’occasione per poter sbancare con il suo lavoro, la ragazza decide di seguire l’amico Kaz in questa folle esperienza romantica, riprendendo tutti i momenti salienti del suo percorso: dalla scelta della sposa, fino al matrimonio combinato con Maymouna (Sajal Aly), una ventenne bellissima, laureata e promettente, che lui non ha mai incontrato.

Per i due amici comincia un viaggio personale alla scoperta di sé stessi, nel mondo dei sentimenti, dove il cuore e la ragione trovano il loro terreno di battaglia, fino a domandarsi: dov’è l’amore in tutto questo? (What’s Love Got To Do With It?).

Kapur confeziona un’elegante british rom-com, con un cast funzionale e una storia sì, prevedibile, ma in grado di raccontare tutte le facce degli stereotipi della cultura pakistana, senza risultare banale. Tra Lily James e Shazad Latif non c’è un attimo di imbarazzo, e riescono bene ad esprimere le emozioni di entrambi i loro personaggi. A brillare è però Emma Thompson nei panni dell’eccentrica madre di Zoe, che ruba la scena perfino ai diretti protagonisti.

What’s Love Got To Do With It? è un film piacevole, scorrevole con sfumature bollywoodiane che riesce a emozionare, divertire raccontando le differenze tra culture, illustrando la società pakistana con uno sguardo vibrante e intelligente.

