Tananai ad Amici di Maria De Filippi, tra gli ospiti della puntata di domenica 16 ottobre. Nello speciale in onda alle ore 14.00 su Canale 5 vedremo anche il cantante appena riapparso in radio con il nuovo singolo, Abissale. Lo presenta al cospetto della nuova classe del programma e annuncia il tour in programma per la primavera 2023, mentre i ragazzi saranno impegnati in una serie di gare e sfide per la conservazione del banco.

Gli ospiti di Amici il 16 ottobre

Gara inediti e cover ad Amici di Maria De Filippi, con tanti ospiti pronti a giudicare i concorrenti in gara per il circuito canto. Ma nuove sfide attendono anche i ballerini del talent show.

A giudicare la gara delle cover e a stilare la classifica di gradimento ci sarà Loredana Bertè. La regina del rock italiano torna su Canale 5 per ascoltare ed assegnare voti alla nuova classe di cantanti di Amici, gli artisti di domani.

Spazio al ballo con una nuova gara della disciplina. A giudicarla e a valutare le performance dei ballerini di Amici ci sarà la star internazionale della danza, primo italiano a diventare etoile del Teatro Bolsoj di Mosca: Jacopo Tissi.

Ad Amici il 16 ottobre vedremo anche una sfida di canto. La giudicherà il produttore e musicista Carlo Di Francesco, che negli scorsi ha occupato un posto in cattedra nel programma di Maria De Filippi, tra i docenti di canto.

Nello speciale di oggi anche una gara improvvisazione di ballo, valutata da Elena D’Amario, professionista del talent show. La gara inediti di canto sarà invece giudicare dal produttore Merk, socio di Kremont. A lui il compito di scegliere il vincitore, che potrà vedere il proprio brano prodotto da un professionista.

Il superstite musicale, infine, sarà Tananai.

