Non funziona Garmin Connect in questa domenica 16 ottobre. Il sevizio di monitoraggio dell’attività sportiva mostra delle forti anomalie in questa prima parte di giornata. Gli utenti, difatti, visualizzano un messaggio di errore e i loro progressi non vengono dunque registrati per un utilizzo e analisi successiva. Cerchiamo dunque di capire quali siano gli errori di scena e se ci sono soluzioni al riguardo.

I primi utenti hanno preso coscienza del fatto che non funziona Garmin Connect, grosso modo, dalle ore 10 di questa mattina. Chi ha provato ad usufruire del servizio ha visualizzato sullo schermo del dispositivo in proprio possesso l’alert visibile in apertura articolo. Si tratta, in effetti, di una notifica di errore ben chiara: le funzionalità sono interrotte a causa di problemi tecnici generali, non dipesi dagli utilizzatori finali. Più precisamente, si parla di interruzione del server, dunque le difficoltà in corso non possono essere di certo sottovalutate e richiederanno un importante intervento.

Quello che è chiaro, proprio grazie all’alert appena esaminato, è che (pur se non funziona Garmin Connect in questa giornata festiva) sono in corso dei lavori per cercare di ripristinare il servizio in tutti i suoi aspetti. Peccato che non venga fornita alcuna indicazione temporale su quando un ripristino alla normalità sarà garantito in ogni suo aspetto.

Aggiornamento 11:00 – Da circa un’ora continuano a manifestarsi le anomalie fin qui descritte. Gli utenti impegnati in qualche sessione sportiva in questa prima parte di domenica di metà ottobre continuano a visualizzare il messaggio già segnalato e presente nell’immagine di apertura. I loro progressi continuano a non essere registrati per l’interruzione del server e non ci sono, per il momento, da parte della stessa Garmin nuovi feedback per capire quale sia lo stato dei lavori di ripristino delle funzionalità.

