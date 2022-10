Maneskin negli stadi nel 2023, a San Siro e all’Olimpico di Roma. Il gruppo rock romano annuncia da Fazio due date speciali del prossimo tour. I Maneskin si esibiranno per due date-evento negli stadi della penisola. La notizia è servita: al tour 2023 si aggiungono due appuntamenti imperdibili.

Il 2023 sarà l’anno che vedrà ancora i Maneskin Oltreoceano. Il gruppo è atteso sui palchi di tutto il mondo e molti dei concerti sono già sold out. La buona notizia è che poi farà ritorno in Italia per live nei palasport e non solo.

Si svolgeranno nel mese di luglio del prossimo anno i primi concerti dei Maneskin negli stadi italiani. Nonostante l’evento al Circo Massimo di Roma, che si è tenuto la scorsa estate, infatti, i Maneskin non si erano mai esibiti in precedenza negli stadi.

Adesso arrivano i primi concerti-evento che segnano il debutto della band negli stadi italiani. Le date sono quelle del 20 luglio a Roma, Stadio Olimpico e del 24 luglio allo stadio San Siro/Meazza di Milano.

Maneskin negli stadi nel 2023

20 luglio 2023: Stadio Olimpico, Roma

24 luglio 2023: Stadio San Siro, Milano

Biglietti per i Maneskin negli stadi nel 2023

I biglietti per i concerti dei Maneskin negli stadi nel 2023 saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di martedì 18 ottobre sui tradizionali circuiti di prevendita. Online i biglietti saranno disponibili su TicketOne e TicketMaster. Nei punti vendita, i ticket saranno acquistabili nei punti fisici dei rispettivi circuiti dislocati in tutta la penisola. I biglietti per i concerti dei Maneskin saranno in vendita anche via call center.

Ulteriori dettagli a breve.

