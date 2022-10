I Maneskin a Che Tempo Che Fa domenica 16 ottobre per “una bella notizia”. Lo spoiler arriva direttamente dai social, sono i Maneskin personalmente a condividere l’anticipazione tra le storie su Instagram, a poche ore dalla diretta negli studi di Rai3.

Ospiti di Fabio Fazio, in esclusiva, i Maneskin sono attesi stasera per un annuncio importante.

Sono gli artisti italiani più ascoltati al mondo con 6 miliardi di streaming e 289 certificazioni globali, e il loro successo non si arresta neanche con la nuova pubblicazione. Il nuovo singolo è The Loneliest e nel giorno del debutto è stata la canzone più ascoltata in assoluto nel mondo su Spotify, entrando alla posizione numero 53 della Top Songs Global di Spotify. Fabio Fazio li accoglie in studio in esclusiva domenica 16 ottobre.

L’intervista è su un comodo divano che accoglie il gruppo di Damiano David. Con Victoria, Fazio ripercorre gli esordi della band e la sua nascita, sui banchi delle scuole medie. Damiano era il “fighetto” della scuola, quindi “marketing”, ironizza il cantante.

C’è spazio anche per il presente sfavillante che i Maneskin stanno vivendo, trascorrendo solo qualche giorno in Italia a fronte di continue trasferte estere. Sono in nomination in importanti contesti internazionali, agli American Music Awards e agli MTV EMA 2022. Vivono in quello che definiscono un “sogno realizzato”.

