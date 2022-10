Le manovre di primo soccorso possono salvare una vita in caso di arresto cardio-respiratorio. Per questo motivo è stata indetta la Giornata mondiale della Rianimazione Cardio-Polmonare, che quest’anno ricorre domenica 16 ottobre. L’iniziativa è promossa da European Resuscitation Council, società che riunisce medici ed esperti del vecchio continente, di cui fa parte anche l’italiana IRC (Italian Resuscitation Council).



Nel nostro Paese si verificano circa 60 mila arresti cardiaci ogni anno, mentre in Europa sono complessivamente 400 mila. Nel 58% dei casi si interviene con una manovra come massaggio cardiaco, ventilazioni. Solo nel 28% si fa ricorso a un defibrillatore.



La Giornata mondiale della Rianimazione Cardio-Polmonare è anche l’occasione del lancio di un videogame per dispositivi mobile chiamato “Codename: ResUs“, sviluppato da Just Funny Games, in collaborazione con IRC Edizioni Srl, Fondazione IRC e ZOLL. Si tratta di uno strumento coinvolgente e divertente con cui si mira ad avvicinare i ragazzi alla conoscenza delle manovre da utilizzare in caso di soccorso a una persona colta da un attacco cardiaco o respiratorio. Il videogioco è basato sulle avventure di Lea e Kung, due agenti dalle sembianze animali, che devono effettuare degli interventi di salvataggio su un’astronave per soccorrere i membri dell’equipaggio colpiti da un virus letale.



Silvia Scelsi, presidente di Italian Resuscitation Council, ha sottolineato l’importanza di applicare la normativa che prevede l’obbligo di defibrillatori automatici esterni, “la formazione obbligatoria nelle scuole sulla rianimazione cardiopolmonare e l’obbligo per diversi luoghi molto frequentati (come piscine, palestre, scuole, uffici e stazioni) di installare un defibrillatore (Dae), oltre alla tutela legale del soccorritore occasionale che utilizza il Dae per salvare una persona colpita da arresto cardiaco”.