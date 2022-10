Asia è “Brutta e imbarazzante”, per Alessandra Celentano; nell’ultima classifica è apparsa all’ultimo posto, è andata in sfida contro Claudia e l’ha persa. La ballerina è stata ufficialmente eliminata nella puntata speciale di domenica 16 ottobre su Canale e Maria De Filippi svela il banco del pubblico ad Amici.

Asia commenta prima del verdetto: “Questa settimana mi è servita tanto, sono riuscita a sbloccarmi, non troppo e non come vorrei ma molto di più. Mi è servito tempo. Anche se dovesse essere il mio ultimo giorno qui, sono contenta perché questa settimana me la sono vissuta davvero e non oscurata dall’ansia come le altre volte”.

Raimondo Todaro si esprime: “Vorrei che vi fosse chiaro che non sono qui come giudice. Non devo dare voti. Sono qui in qualità di professore che deve prendersi cura di voi in un percorso lungo e tortuoso. La scelta che faccio non dipende solo da chi ha ballato meglio adesso, cerco di andare oltre e di vedere a lungo termine. Mi sono preso questa settimana per chiarire le idee su entrambe. La mia scelta è Claudia”.

Claudia entra ufficialmente ad Amici ed ottiene la maglia da titolare. Si accomoda nel banco di Asia, sostituendola a tutti gli effetti. Asia, però, viene trattenuta al centro dello studio. Per lei è in programma altro, avrà un’ultimissima chance di riconfermare la sua presenza nel programma, ad un banco particolare.

La Celentano, critica nei confronti di Todaro, gli punta il dito: “L’hai presa in giro. Poverina dà il massimo di quello che può, l’hai presa per i fondelli nell’ultima settimana”. Ma Todaro chiarisce che Asia le piace e le è piaciuta anche oggi ma deve pensare al lavoro da fare con i ragazzi nei prossimi mesi e scegliere con quali concorrenti poter lavorare meglio.

Il suo verdetto, dunque, non vuole smentire le prime impressioni che ha avuto sin dai provini: Asia è talentuosa e il suo stile continua a piacergli ma forse non è ancora pronta per un programma televisivo come Amici di Maria De Filippi. Preferisce quindi lavorare con Claudia nei prossimi mesi, certo di poter fare un lavoro migliore con la new entry di ballo.

Per Asia, però, l’avventura ad Amici non è ancora terminata. Maria svela un’ultima occasione, novità assoluta del programma in questa edizione.

Cos’è il banco del pubblico ad Amici

Asia apre una scatola e trova una sorpresa: il banco del pubblico ad Amici. Si sottoporrà al giudizio del televoto: sarà il pubblico da casa a scegliere se dovrà conservare il banco oppure no. Il pubblico deciderà infatti, quest’anno, un banco in caso di sostituzione ed eliminazione di un concorrenti di canto o di ballo.

Asia è la prima a sperimentare il nuovo banco del pubblico. La ballerina resta nella scuola se il pubblico la vuole. Al pubblico viene posta dunque una domanda secca: se Asia può rimanere nella scuola. Si vota con “sì” e “no”. In caso di vincita del Sì Asia, resta nella scuola ma seguita dai professionisti di ballo e non dai docenti del programma. Se vince il “no” Asia viene ufficialmente eliminata.

Il televoto per Asia ad Amici: il banco del pubblico

Il banco del pubblico è uno ed uno soltanto nella scuola. In caso di altre eliminazioni, gli eliminati dovranno sfidarsi al televoto per ottenere l’unico banco del pubblico, che non rimarrà quindi esclusivamente ad Asia.

Intanto si vota per la permanenza di Asia nella scuola. Si vota inviando un sms al 4770001, tramite app Mediaset Infinity e Witty TV, sito web Witty e smart Tv. Massimo 5 voti. Il televoto verrà chiuso nel corso della puntata del Daytime di martedì.

