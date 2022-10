Abbiamo una nuova iterazione di WhatsApp Beta per Android, arrivata alla serie firmware 2.22.22.16. Come riportato da ‘wabetainfo.com‘, l’aggiornamento risolve il bug presentatosi in seguito al rilascio della beta 2.22.22.11, che rendeva possibile aggiungere dei link all’interno delle descrizioni degli aggiornamenti di stato.

Il disguido non consentiva al servizio di emettere l’avviso sonoro relativo alle notifiche (in qualche occasione non funzionava nemmeno la vibrazione, perdendo inevitabilmente tutti i messaggi ricevuti, qualcuno che magari poteva esigere risposte istantanee). La beta 2.22.22.16 di WhatsApp per Android ha proprio lo scopo di risolvere il bug in questione, ripristinando il suono emesso dalle ricezione delle notifiche. Non ci sono novità da segnalare in questa nuova versione di WhatsApp Beta per Android, fondamentalmente introdotta per sistemare il bug di cui sopra, e non per aggiungere delle funzionalità inedite (per quelle ce ne saranno altre nei prossimi giorni). C’è da dire che il team di sviluppo non sta un attimo in forma statica, ma è solito introdurre una nuova beta del servizio quasi con cadenza giornaliera, così da aggiungere nuove funzioni a quelle esistente oppure da risolvere eventuali bug che possono presentarsi quando il fermento è così tanto nello sviluppo.

Volete provare subito la beta 2.22.22.16 di WhatsApp per Android? Potrete farlo partecipando al programma beta tramite il Google Play Store (ben consci del fatto che accettare di prendere parte al programma significa anche esporsi a possibili malfunzionamenti, come nel caso del mancato avviso sono relativo alle notifiche di cui vi stiamo parlando adesso, che comunque vengono corrette in tempi stretti dal team di sviluppo una volta indentificato il bug). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com