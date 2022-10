Nelle ultime ore, dopo soli pochi giorni dal recente rilascio della versione beta di Android Auto, il sistema di infotainment presente nel cruscotto delle auto ha ricevuto un nuovo aggiornamento che ha condotto l’app alla versione 8.3 stabile. Quest’ultima versione attualmente risulta in fase di rilascio e le principali novità che saranno introdotte ancora non sono state disposte. Tuttavia, andiamo a vedere insieme quali sono i principali dettagli inerenti al nuovo update dello standard basato su smartphone e sviluppato da Google.

Nelle ultime ore sono giunte le prime indiscrezioni sul rilascio della versione 8.3 stabile di Android Auto. Alcuni giorni fa la versione beta di Android Auto aveva superato senza alcun intoppo la fase di test consentendo alla build di essere inserita come aggiornamento stabile del sistema software del colosso di Mountain View. Ciò che risalta agli occhi è senza ombra di dubbio l’assenza di un changelog completo della nuova versione. Malgrado questo, le prime voci danno conferma della mancanza di rilevanti novità. Ad ogni modo, il nuovo aggiornamento dell’app di infotainment tende a destinare un funzionamento del sistema sicuramente più costante per gli utenti. Il recente update, dunque, dovrebbe incentrarsi in modo particolare su fondamentali miglioramenti che vanno a rimuovere bug e a perfezionare le prestazioni del software.

Tuttavia, con l’arrivo del nuovo aggiornamento ad Android Auto 8.3 in versione stabile, ciò che bisogna ancora aspettare è proprio l’approdo di Coolwalk, ovvero la nuova interfaccia il cui scopo sarà quello di garantire all’app una migliore e più ampia flessibilità nel gestire le app e le nuove funzionalità messe a disposizione degli utenti. Ovviamente, nuove funzioni e ottimizzazioni dovrebbero giungere in tutto il periodo autunnale, con diverse novità e probabilmente anche l’arrivo di Coolwalk. Nell’attesa, per ottenere la nuova versione dell’app di Android Auto, gli utenti potranno scaricarla attraverso il Google Play Store.

Continua a leggere su optimagazine.com