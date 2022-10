C’è da tenere in considerazione come ricevere assistenza quando non funziona l’app Ticket Restaurant in questa prima parte di ottobre. Il servizio ideato da Endered, in effetti, sta mostrando più di qualche anomalia nel suo normale utilizzo. Capiamo dunque quali siano le tipologia di problemi riscontrati e ancora, quali siano i canali mail e telefonici attraverso i quali sarà possibile ottenere il giusto supporto.

La tipologia di problemi sperimentati

Almeno da qualche giorno, alcuni utenti lamentano quanto segue: non funziona l’app Ticker Restaurant nel momento del login. in pratica, benché si inseriscano nome utente e password corrette come credenziali di accesso, il sistema restituisce errori o una schermata completamente vuota. Di conseguenza, le funzioni principali del servizio sono in parte o del tutto inibite. Forse solo un aggiornamento dell’applicazione potrebbe contribuire a riportare la situazione alla sua piena normalità: per il momento, non ci sono dichiarazioni da parte di Endered sulle esperienza negative accumulate dai clienti e non vengono neanche forniti dei suggerimenti per superare la situazione.

I canali di assistenza per tutte le tipologie di clienti

Come è giusto affrontare la situazione nella quale si trovano diversi utenti visto che non funziona l’app Ticket Restaurant appunto nel suo normale utilizzo? I canali di supporto sono essenzialmente due, ossia quello via mail e customer care telefonico. Nel primo caso, sarà possibile inviare un messaggio di richiesta di aiuto attraverso il form ufficiale presente sul sito di Endered (sarà necessario specificare quale tipologia di cliente chiede supporto). Nel secondo caso, al contrario, sarà possibile contattare due numeri verdi e parlare direttamente con un operatore pronto a dare assistenza. I recapiti da comporre rispondono ai numeri 800.411.817 nel caso di richiesta di aiuto da parte di un’azienda o partita IVA oppure all’ 800.085.558 per dipendenti o collaboratori.

