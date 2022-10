Un nuovo SMS per reimpostare la password Instagram è in circolazione in questa prima parte del mese di ottobre. Non si tratta di un alert automatico e ufficiale nato dopo un tentativo di recupero del proprio account. Semmai, siamo al cospetto di un tentativo di truffa, già di scena in passato: quest’ultimo rischia di irretire nuove vittime e per questo motivo deve essere conosciuto in ogni suo dettaglio.

L’ultimo degli SMS per reimpostare la password Instagram giunge sul telefono di tanti utenti, all’apparenza, come una consueta comunicazione ufficiale del social network per immagini. Tuttavia, un semplice ragionamento potrebbe renderci immuni dal tentativo di raggiro: nel caso in cui non sia partita dal proprio profilo alcuna richiesta di modifica dei dati di accesso, è del tutto impossibile che proprio da Instagram giunga l’invito ad un reset della chiave di accesso personale.

Come accade sempre pure in altre truffe, il nuovo SMS per reimpostare la password Instagram fa leva sul panico che potrebbe provocare una comunicazione allarmistica sui destinatari del messaggio. In effetti, leggendo della necessità del reset del dato di accesso, in molti si sentono quasi obbligati a procedere alla verifica della loro situazione attraverso il link contenuto nel testo. Ebbene, qui si mette in atto il vero raggiro, dal momento in cui si viene traghettati su un finto sito Instagram appunto e si è dunque portati a riempire form con preziose informazioni personali.

L’unico modo per non cadere nella trappola del nuovo SMS per reimpostare la password Instagram è quello di non dar seguito, in alcun modo, proprio alla comunicazione ricevuta. Né ora ma neppure in futuro, il social network ci invierà comunicazioni di questo tipo e dunque sarà piuttosto semplice non cadere in trappola.

