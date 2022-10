Si stagliano all’orizzonte le rimodulazioni Sky per gli abbonati al servizio di abbonamento di contenuti televisivi sportivi, di intrattenimento e approfondimento. I già clienti dell’offerta stanno ricevendo, proprio in queste ore, una comunicazione (via mail) nella quale sono spiegati i nuovi termini e le condizioni d’uso del proprio contratto: questi ultimi entreranno in vigore prima della fine di questo anno.

Le rimodulazioni Sky appena annunciate saranno attive dal prossimo 1 dicembre e dovrebbero investire la totalità dei già abbonati. Secondo le nuove condizioni, il pacchetto Sky TV aumenterà di 2,90 euro al mese, una cifra non certo irrisoria e che inciderà gravemente sul costo annuale dell’offerta, con circa 35 euro aggiuntivi di spesa da affrontare in 12 mesi.

Di fronte alle ultime rimodulazioni, i già clienti potranno decidere di recedere dal proprio contratto e non subire i cambiamenti contrattuali. L’operazione sarà possibile per lungo tempo e cioè fino al prossimo 19 novembre. Le modalità saranno diverse, tutte elencate nella lista presente di seguito. L’abbonato potrà:

chiamare il numero 02.917171 e seguire le istruzioni della voce guida per disdire al telefono il proprio contratto, con il supporto di un operatore;

inviare una semplice PEC o una raccomandata a.r. a Sky appunto, specificando l’oggetto della missiva come “Recesso per modifica delle condizioni contrattuali”;

recarsi in un punto di vendita Sky e procedere all’operazione con un affetto del centro fisico;

accedere con il proprio SkyID all’area riservata del sito sky.it e selezionare la modalità “Recesso per modifica delle condizioni contrattuali” e dunque procedere all’operazione seguendo le istruzioni guidate.

Per la cronaca, le condizioni contrattuali presto attive vengono giustificate da Sky con la necessità di garantire ai clienti una migliore innovazione tecnologica per il servizio, ma anche per la volontà di proporre contenuti sempre più ricchi, con le produzioni Sky Original e le novità dell’intrattenimento di discovery+ e Paramount+.

