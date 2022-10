Lo Xiaomi 13 è ormai al centro di tanti rumors: all’inizio si pensava il dispositivo potesse includere un enorme blocco fotografico (come nel caso dello Xiaomi Mi 11 Ultra), ma adesso è venuta fuori un’altra immagine che sembra ritrarlo in vesti completamente diverse rispetto alle ultime indicazioni che erano emerse. Nella foto in questione il prossimo top di gamma del produttore cinese presenta una scocca grigio lucido in cui si può scorgere un modulo fotografico quadrato a tre elementi, corredati da un autofocus laser (la scritta a corredo non lascia spazio ad interpretazioni differenti).

Lo Xiaomi 13 include uno schermo AMOLED 2.5D da 6.3 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz. La fotocamera posteriore dovrebbe avere un sensore principale da 50MP. Lo Xiaomi 13 Pro monterà uno schermo AMOLED da 6.73 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120Hz. Sarà presente una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 120W ed un foro per il contenimento della fotocamera frontale.

Sia lo Xiaomi 13 che il 13 Pro saranno probabilmente spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 2, mentre la parte software sarà affidata alla gestione di Android 13, con lancio previsto in Cina il 15 novembre. Chissà quale potrebbe essere il prezzo di vendita che il produttore cinese deciderà di applicare al suo prossimo top di gamma, che si tratti della versione base o del modello più avanzato. La situazione è ancora tutta da verificare, ma ci piace pensare che, a questo giro, l’OEM decida di tenere il costo basso per poter puntare sulla quantità di unità da spedire (cosa che non sarà affatto facile da realizzare visto il momento storico che stiamo vivendo). Il debutto globale dovrebbe avvenire l’anno prossimo.

