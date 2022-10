Con la qualificazione agli ottavi di finale di UEFA Champions League con due giornate di anticipo, il Napoli guidato da mister Luciano Spalletti è pronto a scendere di nuovo in campo in campionato per la 10a giornata di Serie A. Gli azzurri saranno impegnati domenica 16 ottobre allo Stadio Maradona, dove affronteranno il Bologna di Thiago Motta alle ore 18.00. Attualmente i partenopei sono al comando della classifica a quota 23 punti e, nell’ultimo match di campionato, sono reduci da una goleada per 4-1 sul campo della Cremonese; mentre i felsinei occupano la 17a posizione con soli 7 punti e provengono da un pareggio di misura 1-1 ottenuto in casa contro la Sampdoria.

Il match Napoli-Bologna, in programma domenica al Maradona alle ore 18.00, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in TV scaricando l’app sulle smart TV compatibili, sulle console di gioco come PlayStation o Xbox, oppure sui dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. Inoltre, coloro che sono abbonati sia DAZN che Sky, potranno attivare ‘Zona DAZN’ e vedere la sfida sul canale 214 di Sky. La telecronaca sarà affidata ai microfoni di Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi. Infine, l’incontro tra gli azzurri ed i rossoblù sarà trasmesso anche in diretta streaming scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale della piattaforma tramite PC o notebook. La gara sarà affidata al fischietto Cosso di Reggio Calabria, il quarto uomo sarà Ayroldi mentre in sala Var ci sarà Valeri.

Per quanto riguarda, invece, le probabili formazioni ecco a seguire le possibili scelte dei tecnici Spalletti e Motta:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Indisponibili: Anguissa e Rrahmani.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Schouten; Aebischer, Dominguez, Orsolini; Zirkzee. Indisponibili: Kasius e molto probabilmente Arnautovic.

