Massimiliano Gallo a Ballando con le Stelle prova a rimanere ancorato al prime time di Rai1 dopo il successo di Imma Tataranni 2 prima di rivederlo nei panni di Vincenzo Malinconico, Avvocato d’Insuccesso, la nuova fiction al via la prossima settimana. Quale migliore corte se non quella di Milly Carlucci per lanciare il nuovo successo annunciato dell’attore?

A partire dalle 20.35 anche oggi, su Rai 1, i Vip in gara, affiancati dai Maestri, si ritroveranno ad ascoltare i giudizi davanti alla Giuria in studio, capitanata da Carolyn Smith e con Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Per dare voce al popolo da casa, a bordo pista ci sono i volti dell’antigiuria, composta da Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale, immancabile il custode del tesoretto, Alberto Matano.

Nello spazio riservato al “Ballerino per una notte” scenderà in pista Massimiliano Gallo pronto a ballare una coreografia realizzata ad hoc per lui, che verrà votata dalla giuria in studio. Il punteggio così ottenuto costituirà un “bonus” che verrà assegnato ad una delle coppie in gara migliorandone la posizione in classifica. Anche questa sera le coppie in pista saranno:

Iva Zanicchi – Samuel Peron; Paola Barale – Roly Maden; Marta Flavi – Simone Arena; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Rosanna Banfi – Simone Casula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada Lini; Enrico Montesano – Alessandra Tripoli; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen; Dario Cassini – Lucrezia Lando; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina; Alessandro Egger – Tove Villfor.

Una coppia al termine della puntata potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara in vista del ripescaggio e della finalissima ancora lontana. Tutti i momenti musicali di ogni singola puntata saranno affidati a Paolo Belli e alla sua Big Band, che accompagneranno, dal vivo, l’esibizione dei ballerini al ritmo di brani arrangiati secondo gli stili musicali di ogni singola gara.