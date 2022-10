Il pensiero espresso da Jim Kerr dei Simple Minds sui Maneskin ha già fatto infuriare i fan. L’artista è stato intervistato dal Corriere Della Sera dal momento che si approssima il 21 ottobre, data in cui verrà rilasciato il nuovo album Direction Of The Heart.

Jim Kerr vive in Italia

Jim Kerr oggi vive a Taormina, e spiega che ha chiesto la cittadinanza italiana ben prima della Brexit e per questo attende soltanto il passaporto. Nel frattempo, paga le tasse in Italia. In Italia il fenomeno del momento sono i Maneskin, la band romanda trainata da Damiano David che dopo la vittoria all’Eurovision del 2021 è decollata nelle classifiche di tutto il mondo con l’album Teatro D’Ira Vol. 1 e tutti i singoli – compreso Zitti E Buoni – arrivati dopo, da Mammamia a Supermodel, fino all’ultima The Loneliest.

Per la loro fama sono sulla bocca di tutti e sulle prime pagine di tanti tabloid internazionali. Un fenomeno contemporaneo e, per questo, divisivo.

Cos’ha detto il frontman dei Simple Minds sui Maneskin

Dalla loro esplosione del 2021 tantissimi artisti hanno espresso il loro parere sulla band, compreso Steven Wilson dei Porcupine Tree che li aveva liquidati con un “terribili” lapidario e messi sullo stesso piano dei Greta Van Fleet: “Sono una copia scadente di quel che erano gli altri“. “Gli altri”, ovviamente, sono i Led Zeppelin, i Pink Floyd e i Black Sabbath.

Incalzato dal Corriere Della Sera, Jim Kerr ha detto:

“Sono la band della tv che ha vinto l’Eurovision? Sono giovani e pieni di energia, ma non so molto altro“.

Quel “band della TV” non è piaciuto a molti fan, per i quali sembrerebbe un tentativo di Jim Kerr di ignorare e sminuire il talento. Dall’altra parte, tra i detrattori della band di Coraline, c’è chi invece sostiene che Jim Kerr sia stato troppo generoso. Da parte dei Maneskin nessun commento.

