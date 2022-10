Un disco spoilerato in tutto il 2022 e di cui abbiamo già potuto sentire qualcosa nei 3 EP pubblicato nel corso dell’anno: La Primavera, Mediterraneo e Oasi. Nelle ultime ore Il Disco Del Sole di Jovanotti ha avuto finalmente la sua data di pubblicazione.

Un progetto ambizioso, quello di Lorenzo Cherubini. Non un album qualsiasi: Il Disco Del Sole di Jovanotti è la risultante di un progetto ampio, iniziato con l’annuncio del Jova Beach Party 2022 che ha portato il cantautore romano sulle più belle spiagge d’Italia e continuato con la pubblicazione a puntate di EP che si sono rivelati i primi step verso il progetto definitivo.

Nelle scorse settimane Jovanotti parlava del mese di dicembre come quello in cui Il Disco Del Sole avrebbe visto la luce, ma una data ufficiale non era ancora stata resa nota. In una live pubblicata su Instagram nella serata di ieri, venerdì 14 ottobre, è arrivata la conferma.

Il Disco Del Sole di Jovanotti sarà fuori il 2 dicembre 2022. “Qui in studio siamo presi molto bene”, ha riferito Lorenzo Cherubini nella live su Instagram. Nella stessa occasione l’artista ha rivelato alcuni dettagli sulle versioni dell’album che verranno rese disponibili.

Il Disco Del Sole di Jovanotti uscirà in versione doppio CD + vari outtakes, doppio CD con incluse le tracce del Jova Beach Party, una per ogni spiaggia. Infine, sarà disponibile anche la versione su doppio vinile che Jovanotti ha già mandato in stampa.

Non si escludono altre sorprese per i fan, come la presenza di nuovi inediti ed eventuali cofanetti con accessori e gadget. Nel frattempo, chi desidera rivivere il tour di Cherubini sulle spiagge può farlo su RaiPlay con L’Estate Adesso, un vero e proprio racconto visivo del Jova Beach Party.

Prima del Disco Del Sole di Jovanotti potrebbero arrivare altri annunci.

