Il compleanno di Fedez batte quota 33, e per Federico Lucia è stato un anno particolarmente turbolento. Dopo la diagnosi del tumore e il percorso di guarigione, Fedez ha messo in discussione tanti nodi da sciogliere. Il primo è stato quello dei rapporti umani, un nuovo corso durante il quale ha trovato pace con amici e colleghi che le vicissitudini avevano allontanato.

La ritrovata pace di Fedez

Ricordiamo, ad esempio, la ritrovata amicizia con J-Ax dopo le tensioni nate a seguito del loro sodalizio in Comunisti Col Rolex, uno split che aveva dato spazio a tantissime speculazioni sulle quali i due protagonisti hanno sempre fatto chiarezza. I due hanno suggellato la fine di ogni conflitto con l’evento Love Mi tenutosi il 28 giugno in piazza Duomo.

Ancora, il clima di tensione riguardava anche Salmo a seguito del concerto gratuito a Olbia del rapper sardo, che Federico Lucia aveva criticato. Dopo le frecciate sui social, Fedez e la voce di 90Min hanno fatto pace a San Siro e solo ieri, venerdì 14 ottobre, i due rapper hanno lanciato il singolo Viola come prima collaborazione.

Il compleanno di Fedez in uno scatto di famiglia

Oggi Fedez spegne 33 candeline e coglie l’occasione per dedicare parole d’amore alla sua famiglia. In quest’anno di difficoltà e cambiamenti, Chiara Ferragni è stata sempre vicina al marito il quale, in ripetuti post sui social, non ha mai smesso di ringraziarla.

Per questo Federico Lucia sceglie ancora una volta i social per festeggiare il suo compleanno e rinnovare l’attestazione d’amore verso la moglie e i piccoli Leone e Vittoria. Le sue parole:

“Oggi sono 33 anni e loro sono i regali più belli che la vita mi abbia dato“.

Tra i commenti piovono gli abbracci dei fan e dei colleghi, come gli Eugenio In Via Di Gioia e Paola Iezzi, ma anche la cognata Francesca Ferragni e tanti altri ammiratori, che augurano al rapper di Rozzano lunga vita.

