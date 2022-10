Siamo di nuovo tornati ad un paio di anni fa visto che Pamela Prati al Grande Fratello Vip è tornata a parlare di Mark Caltagirone e che Eliana Michelazzo a Verissimo le risponderà a tono rivelando la sua verità. La showgirl sarda è attualmente concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini ed è proprio in diretta, senza contraddittorio, che ha raccontato la sua versione dei fatti sostenendo di essere stata vittima di un meccanismo che l’ha spinta a credere all’esistenza del suo fantomatico promesso sposo.

Dall’altro lato, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ex manager della showgirl, hanno per mesi detto il contrario sui giornali e in tv invitandola a “prendersi le sue responsabilità”, domani pomeriggio a Verissimo farà lo stesso?

Proprio in questi giorni è arrivata una prima brutta notizia ai danni delle due manager visto che è arrivata l’ordinanza firmata dal pubblico ministero Stefano Pesci che stabilisce che le due dovranno comparire in tribunale il 1° febbraio 2023 in seguito alla citazione in giudizio arrivata in seguito alla denuncia sporta dai genitori del bambino che è stato usato per impersonare il finto Sebastian Caltagirone all’epoca dei fatti, parlerà anche di questo a Verissimo domani pomeriggio Eliana Michelazzo?

Le polemiche di sicuro non sono mancate sui social alla notizia dell’arrivo di Eliana Michelazzo a Verissimo e in molti hanno accusato Silvia Toffanin di voler raccogliere l’eredità di Barbara d’Urso senza rinunciare al trash come si sperava con il suo arrivo alla domenica pomeriggio. C’è davvero qualcosa che ancora non sappiamo su questa storia? Sembra di sì visto che il programma parla di esclusiva.