Blue Bloods 12 debutta in prima visione assoluta per l’Italia su Rai2 il 15 ottobre, con i primi due episodi della stagione finora inedita nel nostro Paese. Si tratta della penultima tra le stagioni realizzate finora per il dramma poliziesco e familiare con protagonista Tom Selleck.

In Blue Bloods 12 il Dipartimento di Polizia di New York fa ancora da teatro alle vicissitudini della famiglia Reagan, che lavora ormai da generazioni nelle forze dell’ordine, col capofamiglia Frank che ha raggiunto il grado di Capo del Dipartimento e i suoi figli che hanno seguito la tradizione di famiglia: oltre a combattere contro il crimine e le insidie della corruzione e della politica, ora i Reagan affrontano anche l’impatto della nuova sensibilità sociale nei confronti degli abusi della polizia.

Rai2 trasmetterà Blue Bloods 12 con una programmazione settimanale: ogni sabato, due nuovi episodi della serie saranno trasmessi in tv e in streaming su Raiplay, dove sarà possibile recuperarli on demand fino a 7 giorni dopo la messa in onda.

Ecco le trame di Blue Bloods 12 per i primi due episodi in onda su Rai2, in prima visione assoluta, sabato 15 ottobre a partire dalle 21.20.

Witten e Eddie intervengono per arrestare un cittadino che sta sfasciando un negozio, ma la folla parteggia per il delinquente e Witten, quando viene aggredita alle spalle, estrae la pistola. Per questo motivo viene sospesa dal servizio e sottoposta a un’indagine degli Affari Interni.

Anthony cerca in segreto l’aiuto della famiglia Reagan per convincere Erin a candidarsi come Procuratore distrettuale di Manhattan. Eddie si comporta in modo misterioso, e Jamie inizia a sospettare che lei abbia un amante.

Continua a leggere su optimagazine.com