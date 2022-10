Si conclude This England su Sky Atlantic. Stasera, 14 ottobre, andranno in onda gli ultimi episodi della miniserie co-sceneggiata e diretta da Michael Winterbottom, alle ore 21:15. Il vincitore del premio Oscar e del premio Bafta Kenneth Branagh veste i nei panni di Boris Johnson nei tumultuosi primi mesi da Premier britannico.

This England (precedentemente conosciuta come This Sceptred Isle) racconterà l’impatto che la prima ondata della pandemia da Coronavirus ha avuto sul Regno Unito. La miniserie porterà gli spettatori fra i corridoi del potere, con Johnson alle prese con Covid-19, Brexit e una controversa vita politica e personale. Gli eventi politici si intrecceranno con storie provenienti da tutto il Paese, dagli esperti e gli scienziati impegnati in una lotta contro il tempo per arrivare a comprendere come si trasmette il virus, ai dottori, gli infermieri e gli operatori delle case di riposo in prima linea per contenere e superare l’emergenza, fino alle persone comuni le cui vite sono state gettate nel caos dalla pandemia.

Si parte con l’episodio 1×05, di cui vi riportiamo la sinossi:

Mentre sempre più persone di ammalano di Covid, un uomo vede Cummings e la famiglia a Durham. Intanto Johnson è ricoverato e i sintomi continuano a peggiorare.

A seguire, l’episodio 1×06, che costituisce il finale di serie:

Johnson continua il recupero, mentre una giornalista indaga sulla segnalazione di Cummings a Durham e il governo pensa di togliere alcune restrizioni. Per poco.

Nel cast della serie anche Ophelia Lovibond, (Guardiani della Galassia) nel ruolo di Carrie Symonds, futura moglie del primo ministro; e Andrew Buchan (Broadchurch) che interpreta l’ex segretario alla salute Matt Hancock, che si è poi dimesso quando è stato colto in flagrante mentre violava le norme anti-Covid.

Quest’anno, Branagh ha vinto il premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale per Belfast, film autobiografico presentato anche alla Festa del Cinema di Roma.

