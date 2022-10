Dopo il Samsung Galaxy Fold 5G ed i Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Fold 3, il colosso di Seul ha finalmente rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di ottobre 2022 per il suo ultimo telefono pieghevole di punta, il Samsung Galaxy Z Fold 4. Il dispositivo sta ora ricevendo il nuovo aggiornamento di sicurezza in Israele.

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento software per il Samsung Galaxy Z Fold 4 porta il firmware alla versione F936BXXS1AVJ3. L’upgrade include la patch di sicurezza di ottobre 2022 che risolve oltre quattro dozzine di vulnerabilità di sicurezza rilevate nei telefoni Galaxy. L’aggiornamento potrebbe anche includere correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del dispositivo. Se vivete in Israele ed avete un Samsung Galaxy Z Fold 4, ora potete scaricare il nuovo aggiornamento software seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Il colosso di Suel ha lanciato il Samsung Galaxy Z Fold 4 insieme al Samsung Galaxy Z Flip 4 ed alle Buds 2 Pro. I due telefoni pieghevoli sono stati lanciati con la One UI 4.1.1 pronta all’uso e la promessa di quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo Android e aggiornamenti mensili della sicurezza per due anni. Il Samsung Galaxy Z Fold 4 esegue Android 12L. L’aggiornamento con la patch di sicurezza di ottobre 2022 arriverà presto sul pieghevole anche in Italia: non appena riceverete la notifica di avvenuta disponibilità, ricordate di verificare che la percentuale residua della batteria sia superiore al 50%, così come pure di dare luogo ad un backup recente dei vostri dati, da ripristinare in caso di bisogno qualora si rendesse necessario ricorrere ad un hard-reset. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

