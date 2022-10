Salvo Veneziano torna ad inveire contro Alfonso Signorini e questo Grande Fratello Vip reo di sdoganare in tv, almeno in questa edizione, ‘bullismo e linguaggio da scaricatori di porto”. Non è la prima volta che il famoso pizzaiolo protagonista della prima, vera, edizione del Grande Fratello, dice la sua riguardo alla gestione di Signorini del programma tirando spesso fuori la questione delle squalifiche anche alla luce di quello che è successo nella diretta di ieri sera.

La prima cosa grave successa, e diversa rispetto al passato, è proprio il ritorno in studio di Ginevra Lamborghini. Chi ha seguito il programma sa bene che la sorella di Elettra è stata squalificata per via di quanto è successo con Marco Bellavia e per le sue frasi ma, a quanto pare, è tutto già dimenticato visto che è tornata in studio nella puntata ieri sera ricevendo un trattamento da star.

A questo va sommato quello che è successo con Amaurys Perez. Già in settimana si è parlato di una sua possibile bestemmia, denunciata sui social, con tanto di video, ma passata inosservata nel programma almeno fino a ieri. Durante la diretta sembra proprio che il vippone abbia di nuovo bestemmiato ed è proprio a lui che Signorini si riferiva a fine puntata parlando di possibili provvedimenti ed espulsioni di cui conosceremo l’esito solo lunedì sera durante la prossima puntata.

Scatta così l’indignazione di Salvo Veneziano che indignato ha inveito contro Signorini sui social ricordando a tutti che lui, Fausto Leali, Dennis Dosio e Stefano Bettarini sono stati trattati da ‘lebbrosi’ per molto meno. Come andrà a finire adesso?