Robbie Williams raddoppia a Bologna. A grande richiesta, si aggiunge un secondo appuntamento all’Unipol Arena con il quale l’artista festeggia i suoi 25 anni di carriera. La location è sempre la stessa: Bologna, Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Alla data del 20 gennaio, prima data della nuova tournée, si aggiunge quella del 21 gennaio.

25 anni di carriera solista e numerose hit: la tournée celebrativa di Robbie Williams arriva dopo la pubblicazione dell’album XXV, che celebra i suoi successi anche attraverso due concerti-evento nella penisola che daranno il via al tour internazionale. Robbie Williams infatti parte proprio dal nostro Paese e poi intraprende il lungo giro nelle migliori location d’Europa e non solo.

Gli show in Europa del 2023 prenderanno il via dagli show di Bologna del 20 e 21 gennaio, per poi arrivare nelle maggiori città di tutto il continente come Parigi, Amsterdam, Berlino e Barcellona.

Biglietti in prevendita per Robbie Williams a Bologna

La vendita generale dei biglietti inizierà alle ore 12:00 di venerdì 14 ottobre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. I pacchetti ufficiali, che includono l’ingresso prioritario e biglietti riservati per tutte le date, sono disponibili su eventtravel.com.

Qui sotto i prezzi nel dettaglio, comprensivi di diritti di prevendita.

Parterre in piedi: 95 + 14.25 (prev.)

Parterre in piedi early entry: 120 + 18 (prev.)

Primo settore numerato: 100 + 15 (prev.)

Secondo settore numerato: 95 + 14.25 (prev.)

Tribuna frontale numerata: 90 + 13.50 (prev.)

