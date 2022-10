Robbie Coltrane è morto. L’attore era noto al grande pubblico per aver interpretato l’iconico mezzogigante guardiacaccia e Custode delle Chiavi e dei Luoghi ad Hogwarts, Hagrid, nella saga cinematografica di Harry Potter.

L’attore scozzese aveva 72 anni. Ne dà notizia la BBC. Il suo agente ha annunciato così: “Robbie sarà probabilmente ricordato per i decenni a venire come Hagrid, un ruolo che ha portato gioia a bambini e adulti, generando un flusso di lettere di fan ogni settimana per oltre 20 anni”.

Robbie Coltrane, all’anagrafe Anthony Robert McMillan, era nato a Rutherglen, una città della Scozia centro-occidentale. Suo padre era un medico, sua madre una pianista, Robbie iniziò a interessarsi al mondo della recitazione quando aveva venti anni. Scelse il nome d’arte di Coltrane, come tributo al sassofonista jazz John Coltrane. I suoi primi lavoro sono a teatro e nelle stand-up comedy.

La carriera nel mondo del cinema inizia negli anni Ottanta, quando comincia a recitare in piccoli ruoli in diversi film, tra cui La morte in diretta (1980), Scrubbers (1983), Absolute Beginners (1986) e Mona Lisa (1986). In televisione è apparso anche in Tutti Frutti (1987) e in Blackadder (1987). Ha interpretato il Papa in Mio papà è il Papa (1991).

Negli anni Novanta, l’exploit. Grazie al suo ruolo nella serie televisiva Cracker (1993-1996), Robbie Coltrane ottenne tre premi British Academy Television Award per il miglior attore consecutivi. Poi partecipò a film di successo come i due di James Bond Golden Eye (1995) e Il mondo non basta (1999). Ha poi interpretato il sergente Peter Godley nel film La vera storia di Jack lo squartatore – From Hell (2001).

Il pubblico lo ricorderà sempre per il ruolo del buon Rubeus Hagrid in Harry Potter. La sua ultima apparizione risale proprio allo speciale per il ventennale di Harry Potter e La Pietra Filosofale, trasmesso anche su Sky a Capodanno.

